V Praze se touto dobou vše připravuje na XVII. všesokolský slet s mottem „Slet spojuje“. A samozřejmě celý svět netrpělivě vyhlíží letní olympiádu, která začne 26. července v Paříži.

A tak není divu, že i děti z Berušek MŠ Divišov se rozhodly celý rok zakončit sportovním kláním pro rodiče. Společně s paními učitelkami připravily na konec školního roku netradiční besídku – Olympiádu Berušek.

Vždyť už od začátku školního roku paní učitelky o své třídě mluví jako o Klapzubově jedenáctce a čtyřech roztleskávačkách. Malí sportovci předvedli dojatým rodičům synchronizované plavání, hokej, fotbal, trojboj, veslování. Vybraní kluci obratně balancovali na prkně, naše čtyři roztleskávačky ukázaly své gymnastické umění. Sólové plavání - znak a prsa - bravurně prezentoval Ondra Houda. A někteří se dokonce vydali na slavný Pochod Praha – Prčice!

Úsilí dětí bylo po zásluze odměněno medailemi za zvuku slavné písně We Are the Champions a pak už následovala volná zábava a výborné občerstvení.

Paním učitelkám Alence a Hance patří velké poděkování za to, jak skvěle provedly děti celým školním rokem a jakou práci si daly s přípravou této netradiční besídky.