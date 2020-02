/VIDEO, FOTOGALERIE/ Děti z mateřinky MiniSvět v Mrači mají novou zálibu. Hrají se s dřevěnými hračkami a přitom se spontánně učí. Jak si správně zašněrovat botu, nebo si zavázat tenisky? K tomu jim slouží dřevěná hračka zvaná šněrovačka.

Učení dřevěnými hračkami dětí z Mateřinky MiniSvět | Video: Petr Kucek

Jak spolupracovat, skupinově si pomáhat a ještě cvičit jemnou motoriku pro budoucí držení tužky nebo nůžek v 1.třídě? K tomu mají podvodní svět ze dřeva! Jak poznají, co je to za geometrický tvar? No přeci hrou, která se jmenuje věž! Už jí umí postavit z trojúhelníků, čtverců a kruhů!