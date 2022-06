Děti střílely ze vzduchovky. Na jednom ze 14 stanovišť na dětském dnu

/FOTOGALERIE/ Skluzavka, malování na obličej, nejrůznější soutěže a hry, ale i bohaté občerstvení. To vše čekalo na malé účastníky tradičního dětského dne ve Smilkově v sobotu 11. června. Na čtrnácti stanovištích si děti vyzkoušely strefit se tenisákem klaunovi do pusy, džberovou stříkačkou do plechovek, slalom na kole, jízdu na koni, střílení ze vzduchovky, opičí dráhu a spoustu dalších aktivit.

Dětský den ve Smilkově. | Foto: Eva Marešová