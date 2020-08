/FOTOGALERIE/ V Mateřském centru Hvězdička se konal už druhý turnus příměstského tábora „Šikovné ručičky na cestách“ pod vedením hlavní výtvarnice Michaely Kukučkové.

Druhý turnus příměstského tábora „Šikovné ručičky na cestách“ MC Hvězdička. | Foto: Michaela Kukučková

A jak tento týden proběhl? První dva dny dětem propršely, ale deště se vůbec nezalekly. Vrhly se na tvoření a zábavné hry. Malovaly na batůžky, tvořily papírová zvířátka, malovaly kytičky. S nadšením si zasoutěžily a hádaly pohádky. Vyrazily také na výlet a to autobusem do Soběhrd do Farmaparku a i když pršelo, tak si krásně užily vnitřní prostory plné klouzaček, nápaditých prolézaček a interaktivních her.