Přírodní amfiteátr na Konopišti ožil tuto sobotu velkou narozeninovou oslavou Rádia Blaník. Na stylový koncert „blanických rytířů“ dorazilo nejen deset tisíc návštěvníků, ale 23. narozeniny rádia přišla oslavit i řada českých hvězd. Mezi prvními gratulanty byla kapela No Name, která odstartovala narozeninovou show krátce před 1 hodinou odpoledne. Následovaly koncerty Petry Janů a Moniky Absolonové s Boom Band orchestrem, koncert Davida Deyla, Marie Rottrové, Jakuba Smolíka, Václava Neckáře, Slzy a Marka Ztraceného. Velkolepou narozeninovou oslavu pak završilo večerní vystoupení kapely Chinaski.



„Koncert Rádia Blaník je unikátní v tom, že si pohodový hudební zážitek na Konopišti mohou společně užít až tři generace z jedné rodiny. Tomu je přizpůsobená nejen hudební dramaturgie, ale i celkové ladění koncertu,“ vysvětluje ředitel Rádia Blaník a moderátor koncertu Daniel Rumpík a dodává: „Pro všechny kolegy z Rádia Blaník je koncert na Konopišti každoroční srdcovou záležitostí. Pokaždé když vidíme nadšené publikum, pro které je náš narozeninový koncert nejen kulturním zážitkem ale i takovým srazem „blaníkářů“, na který se těší celý rok, tak je to pro nás obrovská motivace pro naši další práci.“

O úspěchu koncertu svědčí i to, že deset tisíc vstupenek se prodalo za ani ne čtyři týdny. „Ponechali jsme si pár lístků do soutěží ve vysílání i na sociálních sítích, a i o tyto vstupenky byl enormní zájem,“ říká Daniel Rumpík. Rádio Blaník posluchačům také celou oslavu přenášelo živě z mobilního studia, které bylo na místě. Moderátoři nabídli posluchačům mimo jiné exkluzivní rozhovory s interprety nebo návštěvníky akce. „Mohu navíc prozradit, že pro moravské posluchače jsme se rozhodli uskutečnit ještě jeden koncert na podzim v Ostravě. Věřím, že i tam si to společně skvěle užijeme, byť nepůjde tentokrát o venkovní akci,“ říká Daniel Rumpík.

Zuzana Nevoralová