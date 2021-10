OBRAZEM: Co pomáhá pálit tuky a zvládnout zimní deprese? Pohyb

S příchodem podzimu a tím i chladnějšího počasí čím dále tím více pohybových aktivit přesouváme do vnitřních prostor. Endorfiny nemusíte nutně nahánět jen na kole nebo na lyžích, často na to postačí i tělocvična a příjemný kolektiv podobně naladěných lidí. Třeba takových, kteří si pravidelně chodí zlepšovat svou kondici na kruhové cvičení do votické Tančírny. Přidáte se?

Kruhové cvičení v Tančírně ve Voticích. | Foto: Eva Marešová