Seděl jsem doma u kafíčka a pokuřoval. Tu jsem dostal nápad na skvělou humoristickou povídku. Popadl jsem papír a tužku a začal psát.

-Místodržící Culek neznal neděle, aby nelenil. Přestože práce bylo doma habaděj, na zahrádce, s výchovou dcery, vědomě si dával pausu. Zahrádka počká na pondělí, výchova dcery po pubertě.

- Manželka místodržícího Culka Culková byla jiného…-

„Jirko.“



- …názoru-.

„Jirko !“ volala ze dvorku do dveří moje žena.

„Co je ?“

„Dojdi do kurníku pro vajíčka.“

Odložil jsem tužku, zvedl se od stolu, zajel do bot,došel do kurníku, sebral ze země tři vajíčka,v garáži je dal do skříně, vyjel z bot, sedl ke stolu, uchopil tužku a přečetl si poslední větu.

- Manželka místodržícího Culka Culková byla jiného…-



„Jirko.“



- …názoru. -



„Jirko!“

„Co je?“ zavrčel jsem.

„Pojď mi pomoct s prádlem, začíná pršet!“

Odložil jsem tužku, zvedl se od stolu, zajel do bot, došel do kurníku…

„Kam jdeš!“ křikla žena od šňůry.

…došel ke šňůře, sundal prádlo, v koši ho odnesl do kurní…do garáže, vyjel z bot, sedl ke stolu, uchopil tužku a přečetl si poslední větu.

-…Culková byla jiného názoru.- A pokračoval jsem. -Nedělat i o nedělích. Měla spoustu volného času . Aby ho naplnila, místo svého místodržícího si držela ještě tajného ctitele Jiřího Zvaru,tajného. Tajně se s ním scházela a velmi ji naplňoval. Paní Culková,utěšená dáma, měla ráda potěšení…-'



„Jirko.“

Vzdechl jsem a pohlédl ke stropu.

„Jirko! Pojď mi vzít ten tác!“

Práskl jsem s tužkou, došel ke dveřím, uchopil tác s umytým nádobím, položil ho na kredenc, sedl si ke stolu , uchopil tužku a přečetl poslední větu.

-…měla ráda potěšení…- Potěšení. Jaké? Měl jsem v hlavě úplně vymeteno. Zrak mi padl na předposlední větu. Á! Jiří Zvara! Byl jsem doma.



„Jirko. … Jirko! Jsi doma?!“



„A kde bych byl!“ zařval jsem.

„Nevyskakuj. Ten tác.“

Zvedl jsem se, uklidil nádobí, donesl tác ke dveřím, zasedl ke stolu, uchopil … „KRUCI, KDE JE TUŽKA !!!“

„Co se děje,“ volala od dveří žena.

„Hledám tužku! Teď tady byla!“

„Je v garáži. Dal s mi ji s tím tácem.“

Vztyčil jsem se, dosupěl ke dveřím, vzal od ženy tužku, sedl za stůl, uchopil tuž…vlastně tu jsem měl v ruce. „Potěšení Jiřího Zvary…potěšení Jiří Zvary,“ přemítal jsem, „ne, potěšení Culkové byl Jiří Zvara… Ale co s tím? Co jsem to chtěl… Culek v neděli nedělá, Culková má Zvaru…“ Konečně mi naskočilo.

- Ovšem tajný Zvara nebyl vysazen na Culkovou, nýbrž nasazen na Culka. Aby se zjistilo, protože se to nevědělo, co dělá v neděli.-

„Jirko! Utekli králíci! Pojď je chytit!“

Vymrštil jsem se od stolu a zařval:“ To je slast! To je slast tady psát humoristickou povídku!“ A zajel jsem do bot a do hospody.

Ach jo. A taková to mohla být…

Autor: Jiří Cinkeis