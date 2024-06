Český tým handicapovaných rybářů tvořili téměř výhradně členové místní organizace Kladruby u Vlašimi. Zisk medaile je o to cennější, že Češi na světovém šampionátu startovali s největšími zdravotními handicapy z všech zúčastněných týmů.

Cesta za medailovým snem započala šest dní před šampionátem, kdy se výprava vydala auty do 1 400 km vzdáleného Plovdivu tak, aby čtyři dny před startem MS mohli Češi trénovat na místní veslařském kanálu.

Během celé doby panovala 40stupňová vedra, se kterými se museli závodníci potýkat a zároveň během přípravy vymyslet nejlepší strategii, jak přelstít místní ryby.

Naštěstí na závodní dny bylo ohlášeno ochlazení a tým s napětím očekával, zda skutečně přijde, a co změna klimatických podmínek udělá s aktivitou ryb, a zda bude fungovat připravená strategie.

Do závodu reprezentační kouč Vladimír Vyslyšel nominoval čtveřici Radim Kozlovský, Petr Krym, Petr Svatoš a Emanuel Vyhlídal.

Předpověď počasí vyšla do puntíku, teplota spadla o 18 stupňů, po hodině závodu přišel silný vítr a déšť. Vlivem silných poryvů větru většina závodníků přešla na techniku odhozu a český tým s asistenty odváděl skvělou práci. Výsledkem po prvním dnu bylo třetí místo a pro následující den jasný plán: udržet se na medailové pozici za každou cenu.

Do druhého dne trenér nasadil do závodu Jána Omamika, jenž nahradil Petra Svatoše. Češi pokračovali v pátečních výkonech a na každém z nich bylo vidět, jako tu medaili chtějí. Závěrečnou půlhodinu závodu však ryby přestaly úplně brát a v týmu zavládla nervozita, jak to nakonec dopadlo.

close info Zdroj: Jan Porhansl zoom_in Výsledková listina MS v Plovdivu.

Naštěstí ryby nebraly ani ostatním, a tak v českém týmu zavládla obrovská euforie. Tým, který na posledních dvou světových šampionátech skončil vždy šestý, se konečně dočkal a bylo z toho nádherné třetí místo.

„Jsem na kluky nesmírně pyšný, dokázali pro nás velkou věc a zcela zaslouženě jsou třetí nejlepší na světě,“ uvedl trenér Vladimír Vyslyšel a dodal: „Poděkování patří nejen jim za to, jak celou dobu tady dřeli, ale i jejich asistentům, kteří to s nimi absolvovali a také klukům, kteří se starali o zázemí tak, abychom se mohli věnovat jen závodům. Je to krásný úspěch nás všech a máme na čem stavět.“

Bronzový tým tvořili trenér Vladimír Vyslyšel, závodníci Radim Kozlovský, Ján Omamik, Petr Svatoš, Petr Krym a Emanuel Vyhlídal, asistenti Zdeněk Rovnaník, Miroslav Horálek, Markéta Nováčková, Dušan Bednařík a Jiří Mačo, kladrubské trio starající se o veškeré zázemí Jan Porhansl, Pavel Kletečka a Stanislav Komenda.

Češi se neztratili ani v jednotlivcích, neboť Vyhlídal byl celkově 7., Kozlovský 13., Krym 15., Omamik 33. a Svatoš 35.

Poděkování patří i těm, bez kterých by se cesta na MS nemohla uskutečnit a těmi jsou Český rybářský svaz, Středočeský územní svaz, společnosti AUTO-EDER Karlovy Vary, Sedldekor Bohumila Sedláčka a Maso Třebovle.