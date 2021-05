Cesta z Prahy do Vídně vedla také přes Konopiště a Vlašim

Čtenář reportér





Když se v minulých staletích, už od doby Karla IV, cestovalo z Prahy do Vídně, vyjíždělo se z Prahy z dnešního Karlova náměstí dříve Dobytčího trhu kolem kláštera na Slovanech /Emauzy/, ulicí Na Slupi, předhradím Vyšehradu skrz brány Pražskou a Šipku, na Pankrác, do Krče. Dnes se ulice vedoucí kolem Thomayerovy nemocnice v Krči jmenuje Vídeňská, protože právě zde se dříve jezdilo do Vídně. Jestliže někdo nyní prosazuje pojmenovat ulici na Žižkově podle Marie Terezie z důvodu že přes Žižkov vedla cesta do Vídně, tak se zcela mýlí, nikdy se zde do Vídně nejezdilo.

Stará formanská cesta z Prahy do Vídně. | Foto: formanskastezka.cz