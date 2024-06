Svoji plnoletost oslaví Pilníkovo pozdní odpoledne 15. června v Čerčanech a všichni velcí i malí fandové adrenalinu, motorek, FMX a zábavy se už nyní mohou těšit na nabité čtxři hodiny. Na programu je vedle FMX exhibic a závodů, v čele s Petrem Pilátem a těmi nejlepšími jezdci od nás i ze zahraničí, také BMX show v podání českých hvězd BMX scény a chybět dokonce nebude ani letecká akrobacie našeho TOP pilota Martina Šonky nebo parkour a celá řada soutěží a zábavy i pro ty nejmenší návštěvníky. Ti navíc mají, až do 15 let, vstup zdarma. Pilníkovo pozdní odpoledne tak oslaví svoji plnoletost skutečně ve velkém stylu!

„Rád bych pozval všechny fanoušky FMX, ale i adrenalinu a jedinečné zábavy plné emocí k nám do Čerčan na Pilníkovo pozdní odpoledne. Letos to bude už po osmnácté, takže budeme rádi, když tu plnoletost přijdete oslavit společně s námi! Vzduchem budou létat nejen motorky, ale i kola a chybět nebude ani letadlo a trocha letecké akrobacie, kterou předvede Martin Šonka. Pro letošek navíc nabídneme historicky úplně nejširší vyžití i těm nejmenším návštěvníkům, kteří si užijí nespočet soutěží a každé dítě odejde s cenou. Prostě dokonalé sobotní odpoledne, jak má být,“ říká Petr „Pilník“ Pilát, který si celou akci od začátku organizuje.

Již zavedená letní open-air akce v duchu FMX, motorek a adrenalinu nabídne dokonalou podívanou plnou emocí a neopakovatelné atmosféry a potěší všechny velké i malé příznivce jedinečné show a zábavy. Těšit se mohou na FMX závody i exhibice v čele s Petrem „Pilníkem“ Pilátem, ale i se zahraničními jezdci jako jsou uznávaní Brice Izzo, Davide Rossi a další. V rámci FMX exhibic se představí také největší talenti z FMX Academy Petra Piláta, kteří předvedou skoky a triky, za které by se nemusel stydět ani zkušený freestyle motokrosový závodník.

Řada přijde i na kola a exhibice v BMX, v čele s hvězdami jako je Vilibald Vítek, Zdenda Pešek, Jakub Meloun nebo Ondřej Šléz. BMX exhibice budou rovněž plné skoků a triků, jezdci budou létat vzduchem a chybět nebudou ani back flipy nebo dokonce double back flipy. Jedinečnou podívanou ještě umocní parkur a umění Jaye Foxe. Vrcholem celého odpoledne pak bude náš nejúspěšnější akrobatický pilot Martin Šonka, který zaletí diváky pozdravit přímo nad Čerčanský areál a u toho předvede pár vrutů, výkrut a volných pádů přímo nad hlavami návštěvníků.

Pilníkovo pozdní odpoledne nabídne i zábavu pro děti, pro které je připraven například skákací hrad, malování na obličej, řada workshopů a soutěží, z nichž žádný dětský účastník neodejde bez ceny. Do 15 let mají navíc děti vstup zcela zdarma.

Petr „Pilník“ Pilát

*1991, český freestyle motokrosový jezdec a závodník, aktuálně jeden z nejúspěšnějších a neuznávanějších FMX jezdců na světě. Na motorku usedl už ve 3 letech a do 10 let jezdil závodně v motokros, kde získal řadu titulů. V roce 2001 přesedlal na freestyle motokros, kterému se věnuje dodnes, a v němž si připsal nespočet titulů a ocenění. Stal se například nejmladším jezdcem, který skočil salto na motorce nebo jako 2. na světě skočil back flip v tandemu. Pravidelně se účastní největších FMX show, závodů a exhibic po celém světě. Již 17 let pořádá vlastní akci s názvem Pilníkovo pozdní odpoledne neboli open-air show v duchu FMX, hudby, zábavy a debberoucí adrenalinové podívané. Založil i vlastní FMX Academy, kde se věnuje dětem již od 4 let, které učí na motorkách, rozvíjí jejich schopnosti a předává jim své cenné zkušenosti ze světa motokrosu i freestyle motokrosu a postupně je vede k vlastním prvním krůčkům v FMX. www.petrpilat.cz