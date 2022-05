"Nákupy jsem byla zvyklá odbýt v sobotní dopoledne a bez jakýchkoliv příprav. Prostě jdu do nejbližšího obchodu a dokoupím to, co potřebuji. Byla to otázka půlhodiny týdně. To se ale mění. Na to, že si jako rodina zřídka kdy zajdeme do restaurace, jsem si už zvykla. Tato služba se pro nás, jakožto průměrnou českou rodinu, stala po pandemii zřídka kdy dostupná. Už pro to, že jen za nápoje dáme ty stejné peníze, co za polévku, někdy i hlavní jídlo. Ale to jsem odbočila, vrátím se k tématu.