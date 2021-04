Letos je všechno jinak, ale mám velkou radost, že se kolem břízy sešel nemalý počet maminek s dětmi a děti celé šťastné přinesly nejen nazdobená vajíčka, ale pomáhaly i s věšením vajec na břízu. Bylo to moc krásné dopoledne a mám velkou radost z toho, jak bříza velikonočně zdobí Ješutovo náměstí. Také je připravena i velikonoční hra.

Netradiční velikonoční putování za zajíčkem

Tak jako všechny ostatní aktivity v posledním roce, i letošní bystřické putování za zajíčkem je netradiční. Bohužel se ani letos nemůžeme všichni setkat a uspořádat oblíbené velikonoční putování. Rádi bychom Vás i tak potěšili a trochu rozhýbali Vaše nožky, proto jsme pro vás připravili velikonoční hru „Hledání vajec po Bystřici“. Zajíček poztrácel mnoho modrých vajíček po celé Bystřici. Vaším úkolem je jich nalézt co nejvíce a zjištěný počet zaslat e-mailem na adresu info@mkicbystrice.cz nejdéle do 15. dubna 2021. Na tři z Vás, kteří uhodnou co nejpřesněji počet poztrácených vajíček, čeká hodnotná a sladká odměna od města Bystřice a MKIC Bystřice, p.o.

Těšíme se na vaše fotografie s nalezenými vajíčky, které můžete posílat jak na emailovou adresu Radomila.M@seznam.cz tak i na eva.kovanicova@denik.cz. Přejeme Vám hodně zábavy, krásné Velikonoce a mnoho sluníčkových dní.

Autor: Radomila Macháčková, ředitelka MKIC Bystřice, p.o.