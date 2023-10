/FOTOGALERIE/ Vernisáže výstavy snímků divadelních her Ludvíka Němce zachycených fotografem Pavlem Kašparem se uskutečnila v pondělí 2. října v prostorách Turistického informačního centra v Bystřici. Expozice bude přístupná do konce října.

Z vernisáže výstavy snímků divadelních her Ludvíka Němce zachycených fotografem Pavlem Kašparem v infocentru v Bystřici. | Foto: Vendula Šípková

Oba umělce na úvod vyzpovídala Radomila Macháčková, ředitelka Městského kulturního a informačního centra Bystřice. Společně připomněli začátek nápadu zorganizovat tuto událost. Dále představili a popsali koláže fotografií. Na závěr se vzpomínalo na divadelní hry a členy bystřického ochotnického souboru.

Ludvík Němec učil od roku 1945 na různých školách benešovského okresu. Na bystřické škole nastoupil 1. září 1958 a setrval tam až do svého odchodu do důchodu v roce 1983. Vedle výuky se věnoval především divadlu. Znám je jako režisér, autor divadelních her, loutkář a recitátor. Za jeho vedení bystřického ochotnického souboru se zdejší divadelníci dostali patnáctkrát na celostátní přehlídku venkovských divadelních souborů ve Vysokém nad Jizerou. S loutkářským souborem se herecky a režijně dostal pětkrát na loutkářskou Chrudim. Založil celostátně úspěšný dětský recitační soubor Plameňáček, který se šestkrát dostal do ústředního kola. Sám pak třikrát zvítězil v celostátní soutěži v přednesu Wolkerův Prostějov, kde se dokonce stal i členem poroty.

Jan Kašpar je členem Svazu českých fotografů (SČF) a absolvent Pražské fotografické školy a školy portrétní fotografie u SČF. První samostatně nafocený a vyvolaný film udělal už v deseti letech, nejvíc se však fotografii věnoval v 80. letech – svatby, maturitní plesy, registrace u národního výboru, vlastní temperovaná komora. V malé míře vyvolával i barevnou fotografii a zkoušel různé techniky. V roce 1984 se umístil mezi deseti nejlepšími juniorskými fotografy a v roce 1989 se uskutečnila jeho absolventská výstava v Praze.