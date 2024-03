/FOTO/ Slavnou Moliérovu komedii Zdravý nemocný zahraje v úterý 5. března od 19 hodin v divadle U Jelena v Bystřici Komorní studio Áčko. Hra přináší úsměvný pohled do světa věčného hypochondra Argana, na kterého ustavičně doráží všechny ženy z jeho domácnosti, ať už je to manželka, dcera i služka.

Z hudebně-dramatické adaptace Molièrovy klasické komedie Zdravý nemocný v podání divadelního spolku Komorní studio Áčko v Benešově. | Foto: Jiří Maršíček

Vtipně psané dialogy baví situacemi, ve kterých je ale i notná dávka lidskosti. Autor se zároveň vysmívá tomu, jak sám píše: 'co je v lékařství opravdu směšného'.

Je ironií osudu, že jde o Moliérovu poslední hru. Po skončení třetí reprízy, ve které on sám hrál Argana, omdlel a ještě týž večer zemřel. Některé postavy a fráze z jeho her jsou však natolik známé, že zlidověly a přešly i do běžné řeči.

Režie hudebně-dramatické adaptace ikonické komedie se ujal jeden ze zakladatelů Áčka Miroslav Dvořák. Do hlavní role Argana obsadil Františka Paluše st., v roli jeho manželky se objeví Ivana Pallová a v dalších rolí pak Kateřina Gutová, Dagmar Nádvorníková, Zdeněk Pravda a Josef Brabec.

Vstupenky jsou stále v prodeji v infocentru v Bystřici.