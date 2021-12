Za čtyři měsíce ušel více než 4 tisíce kilometrů a prošel celou Pacifickou hřebenovku (Pacific Crest Trail), což je jedna z nejproslulejších dálkových tras světa. Do povědomí široké veřejnosti tuto cestu dostala kniha a film „Divočina“, kde se mladá Američanka s minimální přípravou vydává na část hřebenovky. „Víte, já ten film nemám rád, na hřebenovku se díky němu vydává plno lidí, kteří nemají zkušenosti a podceňují rizika… jen rok po mojí cestě jich tam 7 zemřelo,“ říká Jakub Čech. Že tahle cesta je nádherné dobrodružství, zážitek na celý život, které ale není pro každého a člověka stojí spoustu sil a leckdy i bolesti, si uvědomili i posluchači. „Bolí mě nohy, jen to vidím, na to bych neměl. Ale je to nádhera, fakt úžasný, aspoň takhle na fotkách,“ komentuje posluchač fotky horských průsmyků a prochozených bot.