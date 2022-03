A protože k řece je to přeci jen kus cesty, vypravily se k místnímu rybníku Maršáku. Na celou akci se ve školce pořádně připravovaly celý týden, učily se krásné básničky, malovaly, tvořily (samozřejmě také vyráběly samotnou Moranu) a získávaly nové informace k danému tématu. Cestou k vodě si děti zazpívaly a samotné Moraně před vhozením do vody přednesly krásné básničky. Celou akci kvůli bezpečnosti zaštítili dobrovolní hasiči z Divišova. Na zpáteční cestu si s sebou od vody vzaly pár větviček, navázaly na ně pentličky a tyto létečka si přinesly do školky jako symbol jara.