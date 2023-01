Nebyl však jen vynikajícím učitelem. Během své pedagogické kariéry, a hlavně pak v důchodu neúnavně bádal v archivech, sepisoval historii Podblanicka, psal rozsáhlé studie o významných osobnostech zdejšího kraje, zjišťoval, jak to bylo v Benešově před sto lety, reagoval na aktuální dění v okresním městě, chválil, když bylo co, kritizoval, když to bylo třeba. Řadu jeho kratších i delších textů jsme v roce 2004 uspořádali do sborníku Proč to píšu. Je velká škoda, že jsme nezvládli v této práci pokračovat – autor totiž intenzivně publikoval i v následujících letech. Třeba by se mohli najít mladší, kteří byli žáky pana profesora po roce 1990 a kteří by nás mohli následovat.

Práce profesora Rennera je opravdu velmi významná a záslužná, lze říct, že přímo obrozenecká. Však také proto získal v roce 2013 ocenění za celoživotní dílo, zejména za badatelskou a publikační činnost v regionální vlastivědě, nazvané Blanický rytíř. V době nedávné mu Evropský klub Benešov udělil čestný titul Osobnost demokracie Benešova roku 2020. Na tomto titulu je zvlášť cenné to, že ho pan profesor obdržel na základě neformálního průzkumu mezi obyvateli.

Milý pane profesore, my, Vaši žáci, Vám do dalšího života přejeme zdraví, spokojenost a elán, mnoho dobrých knih ke čtení a ještě nějaké zajímavé téma, které by stálo za zpracování.

Hana Pelešková, za 3. A z roku 1970