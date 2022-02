Bez chleba a rohlíků. Zbylo jen prázdno. Vydejte se s námi do opuštěné pekárny

Pekárna v Brně-Horních Heršpicích ukončila svůj provoz na jaře 2020. Exkluzivně se nyní můžete podívat do výrobních prostor a kanceláří, a to díky autorovi projektu UrbanEx Czech - Memories in the dust. Získal totiž před časem svolení k fotografování. Jinak je ale objekt nepřístupný.

Na sto šedesát lidí přišlo o práci kvůli uzavření pekárny v Brně. | Foto: UrbanEx Czech - Memories in the dust