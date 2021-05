Beseda o přípravě k porodu měla i mužského účastníka

Čtenář reportér





V Mateřském centru Hvězdička se jednou ročně koná beseda „Příprava k porodu.“ Besedu vedou porodní asistentky z gynekologicko - porodnického oddělení nemocnice Rudolfa a Stefanie. Pohovoří o všem, co nastávající maminky a tatínky zajímá a o všem, co by měli vědět. O těhotenství, o porodu, o miminku, o kojení. Co potřebují do porodnice, jaké doklady a dokumenty.

Beseda pro nastávající rodiče v MC Hvězdička Příprava k porodu. | Foto: archiv MC Hvězdička