„Atmosféra byla po celý den skvělá, fandilo se a návštěvníci se bavili. Řada z nich byla překvapená, jak úžasný stadion tady nyní máme. Předem registrovaných účastníků bylo asi šest set a přímo na závody dorazily ještě další dvě stovky nadšenců,“ uvedla Lenka Křížová z pořadatelského týmu Atletika Benešov.



Festivalový program měl několik částí. Nejpočetnější byla již tradičně Benešovská juniorka –závody pro děti a mládež do 18 let) kde se závodilo v sedmi věkových kategoriích. V soutěži rodinných štafet na 3 x 400 metrů startovalo 25 týmů. Do Benešovské trojky se přihlásilo 56 závodníků, ve štafetovém klání na 4 x 2,5 km změřilo své síly 12 družstev. V hlavním závodě, Benešovské desítce, bojovalo o prvenství 121 atletů. Nejrychleji tuto trať zdolal Janis Mach z TJ Dukla Praha, který cílovou pásku protrhl v čase 33:00,40 min. Mezi ženami si pro první místo doběhla časem 40:26,40 min Kateřina Dubjáková (Podblaničtí rytíři).

Mimo soutěžní závody proběhl i nesoutěžní charitativní běh (nebo chůze) na podporu handicapovaných sportovců z regionu. „Díky běhu na podporu osmiletého Adámka trpícího svalovou slabostí a hypotonií i zásluhou vysokého počtu účastníků běžeckého festivalu jsme jeho rodičům mohli předat částku přes padesát tisíc korun,“ řekla Lenka Křížová.Kromě závodů byl v areálu připraven i bohatý doprovodný program a občerstvení. Během dopoledne byl za přítomnosti zástupců města Benešova a Krajského úřadu slavnostně otevřen atletický tunel. „Všichni návštěvníci festivalu si mohli tunel projít, navíc běžci využívali veškeré potřebné vybavení právě v novém zrekonstruovaném zázemí stadionu,“ doplnila Lenka Křížová.

Výsledky závodu najdete ZDE.

Autor: Helena Bártlová