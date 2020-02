/FOTOGALERIE/ Masopustní úterý letos připadá na 25. února, většina měst a obcí však bude masopust slavit zejména o nadcházejícím víkendu, tedy 22. a 23. února, nebo slavily již o víkendu předchozím. Jako tradičně nechybí pestrobarevné průvody masek, dobré jídlo a pití i večerní taneční zábavy. Dejte nám vědět, kdy bude vaší obcí procházet masopustní průvod a my o tom budeme informovat ostatní.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Iveta Nádvorníková

Pošlete nám fotky masek a my je uveřejníme na našem webu. Jak na to? Je to jednoduché. Klikněte ZDE.