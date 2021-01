Kostka s tmavě modrou fasádou, která nenásilně podtrhuje význam místa, mu totiž nedala spát. Stálo mu to i za byrokratické komplikace. Dnes sem můžete zajít na kávu nebo si koupit prádlo. Ve vrchních patrech sídlí firmy a bydlí lidé. Novostavba byla v roce 2003 oceněna Klubem za starou Prahu. Díky svému vzhledu a rozměrům dobře zapadá do historického prostředí.

Po modrém domě navrhla v roce 2008 Markéta Cajthamlová ve Vnoučkově ulici ještě druhý polyfunkční dům, kostku bílou. Stavbu, kterou zadal stejný investor Jan Horáček, realizoval z finančních důvodů až v roce 2018, avšak bez zásadní změny v projektu. Mezitím architektka Cajthamlová navrhla pro Jana Horáčka v Benešově a okolí několik dalších projektů. Upravila sídlo jeho firmy na Bejkárně a navrhla domek v Bořeňovicích – nejen kvůli těmto projektům se tak stala jeho dvorní architektkou.

Kromě nájemních bytů s terasami sídlí v domě dle přání majitele také knihkupectví. Pan Horáček mu dal přednost před lékárnou, kterých je v centru už několik. Váhu výjimečnosti stavbě dodává, jak říká sama architektka, právě prodejní prosklený parter táhnoucím se přes dvě patra, který do obchodu pouští dostatek světla a poutá pozornost. Zákazníci si vzhled interiéru i exteriéru chválí, působí prý čistě a vzdušně. Napomáhá tomu jistě i dominantní bílá barva, pohledový beton a keramické cihličky pokrývající čelní fasádu.



Oba polyfunkční domy tvoří jakousi bránu do historické části města, oba jsou rohové a osobité a díky své střídmé formě skvěle zapadají do okolní zástavby. Investor Jan Horáček svými víceúčelovými stavbami s kavárnou a knihkupectvím prostor zkultivoval a zabydlel. Společně tak s architektkou Markétou Cajthamlovou a jejím týmem vytvořili v blízkosti obchodního centra Hvězda na rušné obchodní třídě místa, kde se mohou lidé setkávat u kávy či nad knihou a třeba i trochu zvolnit.

Polyfunkční dům I.

Adresa: Vnoučkova 2131

Doba stavby: 1999-2000, 2017 interiér café Kostka

Architekti: Markéta Cajthamlová, Šárka Holišová Šochová

Polyfunkční dům II.

Adresa: Vnoučkova 2389

Projekt: 2008

Realizace: 2018

Architekti: Markéta Cajthamlová, Lenka Krušinová, Daniela Slížová

Autor: Tereza Drexlerová