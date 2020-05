Na podvečer byla naplánovaná poslední "spanilá" jízda lidí v první, ve druhé i třetí linii. Poděkování, které se svezlo na velmi soudržné vlně, kterou nastolila facebooková skupina Benešovsko tleská v osm. Tento počin udržoval každovečerně pozornost mnoha benešovských občanů, kteří na svých balkonech, v oknech domů nebo třeba před domem či na procházce potleskem všem děkovali.

Co bylo cílem této rychle rozrostlé skupiny čítající mladou, starší, ale i nejstarší generaci? Pro mnohé z nás obyčejné 'Děkujeme', slovo, které nabralo v minulých týdnech, co do rozměru i obsahu, na své velikosti. A to nejen u nás v Benešově. Jak lze vyslovit díky z okna či balkonu? Zamáváním, hudbou nebo spojením dvou rukou v rytmu, kterému se říká potlesk.

Markéta Pazderová