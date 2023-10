/FOTO/ V paralympijský stadion se v pátek 20. října proměnila tělocvična Základní školy Jiráskova v Benešově. Český paralympijský výbor v ní podruhé zorganizoval ParaHrátky. Žáci si mohli pod vedením trenérů a členů reprezentace vyzkoušet řadu parasportů, například bocciu, goalball, stolní tenis, atletiku, basketbal, běh pro nevidomé či slalom na vozíku.

ParaHrátky v tělocvičně Základní školy Jiráskova v Benešově. | Foto: Vendula Dvořáková

Na úvod se konala beseda se známými parasportovci. Bocciu reprezentoval Jan Haták, držitel bronzové medaile z Evropských paralympijských her mládeže ve Finsku z roku 2022 a zlaté medaile z mezinárodního turnaje v Polsku z roku letošního.

Stolní tenis zastupovali Filip Nacházel, letos stříbrný na mistrovství Evropy v Anglii, kde se také kvalifikoval na paralympiádu v Paříži, a Petr Svatoš, bronzový na paralympiádě v Tokiu, který letos reprezentoval český paralympijský sport ve Španělsku, Koreji, Thajsku a na evropském šampionátu v Anglii.

Atletiku přijel do Benešova představit koulař Martin Dvořák, mistr světa do 23 let, který i letos na mistrovství světa v Paříži slavil úspěch a probojoval se do finále.

Putovní projekt ParaHrátky má pomoci hendikepovaným dětem najít si ten pravý sport a zdravým dětem ukázat, že sport je jen jeden.