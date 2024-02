/FOTO, VIDEO/ Kousíček Moravy ve středočeském Benešově. Přesně tak by se dala popsat netradiční vinotéka Búda, která v pátek 23. února poprvé přivítá pětici vystupujících z komediální skupiny Vtípečky se zelím. Stand-up show začne v 19 hodin. Rozdáváme úsměvy, protože můžeme, napsala benešovská vinotéka Búda na svém webu.

Stand-up komik Lukáš Tomča. | Foto: se svolením komediální skupiny Vtípečky se zelím

V pátek 23. února jí s tím pomůže i stand-upová skupina Vtípečky se zelím. Diváci se mohou těšit na Lukáše Tomčala, Zdeňka Hrušku, Adama Korytáře, Annu Bednářovou a Martina Černého.

Zdroj: Youtube

„Když vejdete do podniku Búda, připadáte si, jako kdybyste se ocitli na Moravě. Moc rádi vás rozesmějeme u dobrého vína. Našich pět vystupujících si připravilo to nejlepší, co vyzkoušeli za poslední dobu v pražských klubech,“ řekl jeden z komiků Lukáš Tomčal.

Komediální skupinu Vtípečky se zelím založili v roce 2022 Ondřej Cabal a Aleš Pitrmoc. Jejím cílem je shromažďovat začínající komiky a kolektivně rozvíjet řemeslo stand-upu. V tom jim pomáhají také známí a zkušení komici Jiří Jakima a Tigran Hovakimyan.