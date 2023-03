/FOTO/ O aktuálních problémech současného včelařství pohovořil Miloslav Peroutka ve středu 15. března v Šímově síni v Benešově. Stalo se tak v rámci výstavy, na které Muzeum Podblanicka představuje organizované včelaření na Benešovsku od založení místní organizace v roce 1903 až po současnost.

Z přednášky Miloslava Peroutky v Muzeu Podblanicka v Benešově o aktuálních problémech současného včelařství. | Foto: Hana Chmelová

Miloslav Peroutka se zmínil o nemocech a nákazách včel medonosných, ale také například o jejich invazním predátorovi sršni asijské.

Na programu budou ještě tři středeční přednášky se začátkem v 17 hodin:

29. března: Apiterapie – léčení medem a včelími produkty (přednáší Hana Chmelová),

12. dubna: Jak přilákat včely do zahrad (přednáší Přemek Petrák),

26. dubna: Pozoruhodný svět včel – kouzelné schopnosti včel (přednáší Hana Chmelová).

Co se týká výstavy s názvem Včely slaví 120 let, ta je přístupná do pondělí 8. května. Navštívit ji lze vždy od úterý do neděle od 9 do 12 hodin a od 13 do 16 hodin. Dospělí zaplatí za vstupenku 40 korun, děti a senioři mají poloviční slevu.

Hana Chmelová