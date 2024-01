Závod se střílí na vzdálenost 10 metrů dle pravidel sportovní střelby. V sobotu dopoledne střílejí nejmladší závodníci ve třech kategoriích, a to vzduchovou pušku vleže. Odpoledne se budou střílet puškové disciplíny, a to už v poloze vestoje - od dorostenecké kategorie až po dospělé. V neděli budou na programu pistolové disciplíny.

Podruhé se bude střílet na elektronické terče InBand a naváže se tak na loňskou úspěšnou premiéru na tyto moderní elektronické terče. Díky podpoře ze strany města se letos zvýší kapacita střeleckých stanovišť na 26, ale většinu zařízení si stejně pořadatelé ze Sportovně střeleckého klubu 0175 Benešov musejí pronajmout, aby se zvládl vysoký počet přihlášených závodníků.

Organizátoři obdrželi přihlášky od více než 200 zájemců i z jiného než středočeského regionu (České Budějovice, Plzeň, Písek, Praha, Liberec, Brno apod.). Velké množství závodníků je tradičně zejména v mládežnických kategoriích. Každý rok dosahují vysokých výsledků s mnoha limity I. výkonností třídy.

Střelci již nemusí své zásahy sledovat přes dalekohledy, ale každý střelec má na svém střeleckém stanovišti umístěn tablet, který je spojen s jeho terčem a každý zásah je ihned zobrazen na displeji tabletu včetně vyhodnocení s přesností na desetiny. Závod je tak zajímavý nejen pro samotné soutěžící, ale i pro diváky.

V puškových disciplínách vleže i u nejmladších kategorií střelci dosahují nástřelů přes 300 bodů, neboť se zásahy hodnotí na desetiny bodu.

Program střelecké soutěže o Pohár města Benešova

Sobota 13. ledna 2024 – vzduchová puška

Kategorie:

1. VzPu 30 ran s oporou (pro neregistrovanou mládež)

2. VzPu 30 vleže mládež do 12 let

3. VzPu 30 vleže mládež do 14 let

4. VzPu 40 dorost

5. VzPu 60 ženy, juniorky

6. VzPu 60 muži, junioři

Nedělě 14. ledna 2024 – vzduchová pistole

Kategorie:

1. VzPi 40 dorost

2. VzPi 60 ženy, juniorky

3. VzPi 60 muži, junioři

Prezence začne v sobotu i v neděli v 8.00 hodin, závod odstartuje vždy v 9.00 hodin. Podrobnější informace jsou ZDE.