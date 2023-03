Žáci a žákyně oboru aranžér ze tříd 1.A a 2.A ze Středního odborného učiliště stavebního Benešov absolvovali v úterý 14. března komentovanou prohlídku Národního divadla v Praze. Ocitli se tak v různých částech této historické budovy.

Žáci a žákyně oboru aranžér ze Středního odborné učiliště stavebního Benešov při komentované prohlídce Národního divadla v Praze. | Foto: Michaela Slušná

Nejprve nás průvodce zavedl do sálu hlediště, kde nám vyprávěl o důležitých poznatcích a osobách, co se podílely na stavbě budov Národního divadla. Následovně jsme zabrousili do podzemní části, kde jsme mohli spatřit základní kameny. Během procházení divadla nám průvodce vyprávěl o foyerech v přední části budovy nebo dokonce i o stropních malbách, rovněž nám vysvětlil malby osmi múz na stropní části hlediště.

K závěru prohlídky jsme se po schodištích vydali k nejvyššímu místu divadla, k výhledu, jímž je terasa, z které jsme mohli shlížet na Pražský hrad a krásu Vltavy. Zde jsme se nakonec vyfotili a budeme na tento společný den a zážitek vzpomínat.

Výlet jsme zakončili společnou procházkou po Václavském náměstí, kde jsme si prohlíželi výkladní skříně a analyzovali jejich vnitřní konstrukce a zkoumali, jak si s jejich interiérem poradili zdejší aranžéři. Mohli jsme obdivovat třeba krásu sklářství a průmyslu obecně. Nedílnou součástí výletu byl i dobrý oběd.

Michaela Slušná