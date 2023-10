/FOTO/ Celosvětový „Week of giving“ - týden firemního dobrovolnictví uspořádala druhým rokem mlékárenská firma Schreiber Foods. V jeho rámci se i letos benešovská pobočka rozhodla znovu podpořit Rytmus Střední Čechy. V sídle neziskové organizace poskytující sociální služby zdravotně postiženým lidem se v dopoledních hodinách sešla parta v typicky žlutých trikách. A byla připravená pomoci opravdu s čímkoli.

Pomoc dobrovolníků z firmy Schreiber Food v sídle neziskové organizace Rytmus Střední Čechy v Benešově. | Foto: Jana Krupková

Výsledek? Dveře nevržou, nástěnky a hodiny visí, starý kancelářský nábytek je vystěhovaný, nový smontovaný. „My jsme to velice přivítaly, protože jsme čistě ženský kolektiv. Zaměstnanci z benešovské mlékárny nám ušetřili spoustu času a velké peníze,“ poděkovala ředitelka Rytmusu Střední Čechy Pavla Fleischhansová.

Kromě zvuků vrtačky, kladiva a vysavače byl během dne slyšet často hlavně smích – to nejdůležitější k dosažení úspěchu v týmové spolupráci. „Vnímám to velice pozitivně, protože je to přirozené a nenucené. Skvělé na téhle akci je, že je jedno, jestli jste dělník, nebo ředitel závodu, všichni se zapojíme, všichni pomáháme pro dobrou věc,“ vyzpovídala přímo na místě dobrovolníka Martina Heřmánka pro Český rozhlas Region redaktorka Věra Hájková.

Stejná šance. Firmy se nebojí zaměstnat lidi se zdravotním postižením

A co by to bylo za den, kdyby se s firmou, která se zabývá výrobou sýrů a fermentovaných mléčných výrobků, nepodniklo něco v kuchyni! Obzvlášť když se Rytmusu Střední Čechy podařilo vydat již druhou kuchařku ve snadném čtení plnou piktogramů. Přesně takovou, aby si i lidé s postižením mohli s minimální dopomocí sami uvařit.

O tom se také mohla přesvědčit odpolední pracovní skupina, která ve spolupráci s klienty neziskové organizace připravila nepečené cheesecaky. „Snažíme se tak i dostát našeho kréda 'doing good through food', tedy konat dobro skrze jídlo,“ doplnila Barbora Zvárová z benešovské mlékárny.

Jiným tempem, ale plnohodnotně. Lidé se zdravotním postižením nejsou na vše sami

Kdo měl zrovna volné ruce, pomáhal ještě s přesazováním květin a laminováním učebních materiálů na kurzy. A protože i pracovnice neziskové organizace chtěly tu nabitou radost poslat dál, putovaly všechny dezerty do Domu služeb sociální prevence, kde pomoc nacházejí osoby v krizi, bez přístřeší nebo ohrožení závislostmi. Někdy stačí opravdu málo, aby se začaly dít velké věci!