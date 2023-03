/FOTO, VIDEO/ Stýská se vám po dobrodružství? Což takhle prales, šamani, pravěký způsob lovu, stromové chýše, vaření hadi a lebky jako trofeje? Další přednáška z cyklu Rytmus na cestách má název Papua: lovci lebek s Davidem Švejnohou a uskuteční se ve středu 22. března od 18.30 hodin v Muzeu umění a designu v Benešově.

Pozvánka na cestovatelskou přednášku David Švejnohy s názvem Papua: lovci lebek v Muzeu umění a designu v Benešově. | Foto: archiv Davida švejnohy

Zájemci navštíví kmeny, jejichž jména skoro nejdou vyslovit a které najdete na seznamu posledních kanibalů na planetě. Občas se na jejich území někdo ztratí a zbydou po něm jen brýle… Cestovatel, fotograf a průvodce David Švejnoha se naštěstí vrátil. Na přednášku v Benešově se staví cestou z Brna do Afriky. Před rokem přivezl barevné vzpomínky na Tanzanii, teď nás vezme do Papuy a do východní Indie.

Jací jsou dnes „lovci lebek“ - ještě v minulém století obávaní obyvatelé pralesa? Kmen Korowai, stromové chýše, pravěký způsob lovu i vaření. Kmen Daniů a jejich vyuzené mumie vážených předků. Obávaní Nágové - potetovaná tvář a hruď, v uších kozí rohy, na zádech mačeta "dao" a stařešinové vzpomínající na meziklanové války, kdy byla setnutá hlava důležitou trofejí. Šamanský kmen Apatani, kde mají ženy tetování v obličeji a v nosu ratanové zátky… Vydejte se na dobrodružnou cestu plnou překvapení a tajemna!

Vstupné činí 150 korun, děti zaplatí 100 korun. Přednáška je benefiční, výtěžek půjde na podporu dětí a dospělých se zdravotním postižením. Lístky lze zakoupit také v předprodeji ZDE.

