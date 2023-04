/FOTO, VIDEO/ Jak se věští budoucnost z vaječného žloutku, proč mají ženy z kmene Apatani ratanové zátky v nose a jak poznat, kolik „lebek“ ulovil usměvavý stařík? Nejen tohle se ve středu 22. března dozvěděli účastníci přednášky z cyklu Rytmus na cestách v Muzeu umění a designu v Benešově.

Z cestovatelské přednášky Davida Švejnohy s názvem Papua: lovci lebek v Muzeu umění a designu v Benešově. | Foto: Zuzana Klímová Vaňková

Cestovatel, fotograf, průvodce a sběratel domorodého umění David Švejnoha představil dobrodružnou cestu do pralesa a nechal účastníky nahlédnout do míst, kam se běžní turisté dostanou jen stěží.

David Švejnoha přijel do Benešova přednášet podruhé – před rokem přivezl svoje zážitky z Tanzanie. „Vloni jsme na jeho přednášce byli a líbila se nám. Teď odcházíme znovu nadšení – prales, domorodci, krásné fotky a plno zajímavých informací. Sami se tam ale rozhodně nevypravíme; je to moc daleko a vypadá to nebezpečně, jsme rádi, že nám ty zážitky někdo přiveze,“ usmíval se pravidelný účastník cestovatelských přednášek.

Během večera navštívili posluchači Papuu a kmen Daniů i jejich nedaleké sousedy z kmene Korowai. Ti si staví chýše vysoko v korunách stromů a dosud si zachovávají původní způsob života. „Pobývali jsme s nimi v pralese v jejich vesnici a chovali se k nám moc pěkně. Ale jen tak bez překladatele a předem domluvené návštěvy bych se tam rozhodně nevydával. Jsou to bojovníci, co si ještě nedávno vystavovali lebky zabitých nepřátel,“ upozornil David Švejnoha. Zároveň dodal, že mladí lidé pomalu mizí do větších vesnic a měst, takže vidět původní způsob života je čím dál vzácnější.

V druhé půlce přednášky se posluchači přenesli do severovýchodní Indie za šamanským kmenem Apatani a kmenem Nágů, jejichž muži mají potetovanou tvář i hruď a v uších kozí rohy. Na zádech nosí mačetu "dao" zdobenou červenooranžovými kozími chlupy, které symbolizují hořící nepřátelskou vesnici. Nikdo by nehádal, že náhrdelník s pěti hlavičkami na krku staříka se zasněným pohledem je připomínkou nedávných krutých časů, meziklanových válek a jejich obětí.

Dotazy po přednášce nebraly konce, stejně jako dlouhý potlesk. „Děkujeme všem účastníkům, a hlavně Davidu Švejnohovi, že věnoval svůj čas a energii. Výtěžek ze vstupného jde do veřejné sbírky na pomoc lidem s postižením, aby mohli žít běžný život,“ uvedla na závěr ředitelka organizace Rytmus Střední Čechy Pavla Fleischhansová.

