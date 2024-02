/FOTO/ Po loňské úspěšné premiéře jsou tu opět plavecké závody pro širokou plaveckou veřejnost a zejména pro děti a mládež. Termín byl stanoven na neděli 25. února. Očekává se, že se letos na benešovském bazénu sejde ještě více účastníků než před rokem, kdy odstartovalo celkem 105 plavců.

Z prvních veřejných plaveckých závodů v Benešově. | Foto: Tomuš Pánek

Záměrem pořadatelů je připravit plavecké závody pro všechny, bez rozdílu věku (od 8 let výše). Očekává se, že zejména v dětských kategoriích poměří síly děti z plaveckých kroužků. Určitě budou mít možnost se porovnat i s dalšími mladými adepty plavání.

V kategoriích dorostu a dospělých se očekává souboj o přední místa mezi mladými plavci a triatlonisty z okolních klubů. Ale to není úplný záměr organizátorů. Budou totiž velmi potěšeni, když se zúčastní i ti, co rádi plavou a mají to jen jako relax nebo plavání využívají pro vylepšení své kondice a zdraví. Není tedy potřeba žádná licence nebo výkonnost – 100 metrů jistě z dospělých zvládne každý. A styl je povolen jakýkoliv – kraul i prsa, případně znak.

Loňský ročník rozpoutal i diskuzi, zda by neměl v Benešově vzniknout klasický plavecký oddíl. Je tu několik výborných kroužků plavání, kde se děti naučí základy. Ale určitá skupina by ráda plavala víc, a ti, co se chtějí poměřit s dalšími adepty plavání, už moc šance nemají, jedině v nějakém klubu mimo Benešov. A kvůli tomu řada talentů přechází k jiným sportům.

Vizí je připravit na rozjezd menší plavecký oddíl od září roku 2024. Tento závod by mohl být jednou z náborových příležitostí. Zároveň tím má například mladý plavec šanci uspět i v triatlonu, protože na soupeře neztratí hned po první disciplíně, kterou je právě plavání. A jsou tu i další víceboje, jejichž součástí je plavání.

Kdo má zájem, neměl by s přihláškou na Veřejné plavecké závody v Benešově váhat. Lze ji podat online ZDE do pondělí 19. února, avšak kapacita akce je omezena a rozpis jednotlivých rozplaveb se bude dělat po uzávěrce on-line registrace.

Pořadatelem závodů je spolek Triatlon Konopiště a triatlonový klub TT Astra Konopiště. Partnery jsou Město Benešov a společnost BTL Medical Technologies.