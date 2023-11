/FOTOGALERIE/ Mateřské centrum Hvězdička začalo divadelní sezonu v novém školním roce pohádkou O pejskovi a kočičce. Ve středu 18. října se v aule benešovského gymnázia hrály hned dvě pohádky. Jedna kratší - Jak si pejsek roztrhl kalhoty a jedna delší - Jak pejsek s kočičkou pekli dort.

Z pohádky O pejskovi a kočičce v aule Gymnázia v Benešově. | Foto: Blanka Škorpová

Na malé diváky čekalo na závěr pohádky velké překvapení v podobě dortu u příležitosti dvacátých narozenin Mateřského centra Hvězdička v Benešově. Přesně jak to říkal pejsek v pohádce: „Musel by být opravdický, to vám povídám.“ A také že byl. Dostat totiž kus opravdického narozeninového dortu od samotných postav z pohádky bylo skvělým způsobem, jak krásně zvýraznit tuto zvláštní příležitost.

Mateřské centrum Hvězdička mělo dvacáté narozeniny. Oslava byla pohádková

Mateřské centrum Hvězdička se těší na další roky s vámi a další pohádku v pořadí, která se plánuje na středu 22. listopadu od 16 hodin. Pozor, bude se jíst babička s Karkulkou, ale i tentokrát to dobře dopadne.