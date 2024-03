/FOTOGALERIE/ Dětmi, které se přišly podívat na veselou pohádku O Koblížkovi, se ve středu 6. března opět naplnila aula benešovského gymnázia. Diváků přišlo tentokrát opravdu hodně a zdálo se, že všichni odcházeli spokojení a pobavení. Někteří z toho vyčerpání až usnuli u maminky v náručí.

Divadélko Mateřského centra Hvězdička v aule Gymnázia Benešov: pohádka O Koblížkovi. | Foto: Monika Pospíšilová

Znáte to, dědečka jednoho dne „honila mlsná“ a dostal obrovskou chuť na koblížek. Jenže babička měla ve spíži jen dvě hrstky mouky, a tak zadělala těsto jen na jeden… Při míchání si prozpěvovala písničku „Pekla koblih z bílý mouky…“ a přitom se těšila, jakou udělá dědečkovi radost!

Dědeček se chtěl do smaženého koblížka hned pustit, ale to přece nejde, bolel by ho z toho jeho velký břuch. Dali pěkně koblížek na talířek vychladnout na okénko. Mezitím si ještě zatancovali mazurku jako za mlada, ale to netušili, že koblížek není jen tak obyčejný.

Byl to Koblížek neposeda. Neposeděl, seskočil z okna a kutálel se lesem, kde na něho ale čekalo spoustu nebezpečí. Jako první ho chtěl sníst zajíc - běžec se startovním číslem 2. Možná proto nebylo pro Koblížka těžké mu utéct, přeci jen nebyl zajíc jednička.

Jezinky chtěly sníst v divadelní pohádce Smolíčka. Děti z nich měly respekt

Za malou chvilku už se kolem Koblížka motal nemotorný vlk. Měl na něho takovou chuť a byl tak zaslepený vidinou chutné svačinky, že než se rozkoukal, odkutálel se Koblížek pryč a vlk si musel nechat zajít chuť.

Jednu chvíli si Koblížek myslel, že si našel v lese kamaráda – byl také hnědý, kulatý, pěkně se kutálel… Ale kdepak! To byl medvěd. I nad ním Koblížek vyzrál. Nakonec díky své mazanosti přechytračila Koblížka liška. Ta si ale pochutnala! Koblížek byl totiž tak rád, že ho liška chválí za zpěv, že zapomněl dávat pozor a už to bylo…

Děti se tentokrát do pohádky zapojily povídáním s Koblížkem, upozorňovaly na blížící se nebezpečí v podobě lesních zvířátek a samozřejmě si také za doprovodu kytary zazpívaly… s Koblížkem, medvěděm i babičkou. Na konci představení se mnohé z nich přišly vyfotit na jeviště s Koblížkem a babičkou a ty odvážnější i s liškou.

Na fotku s oblíbenými zvířátky z pohádky Krtek a Vánoce se čekala dlouhá fronta

Příští pohádka O třech prasátkách se bude hrát opět v aule gymnázia ve středu 17. dubna od 16.30 hodin. Mateřské centrum Hvězdička kromě pohádek pro děti nabízí spoustu dětských aktivit, kroužků a mimo to i besedy a kurzy pro dospělé. Více informací ZDE.