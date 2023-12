/FOTOGALERIE/ Mateřské centrum Hvězdička zahrálo v úterý 12. prosince v aule benešovského gymnázia pohádku Krtek a Vánoce. Ta je velmi oblíbená, a aby ne, když je v ní hlavní postavičkou známý Krteček. Bylo moc milé sledovat děti, rodiče, prarodiče, jak se při pohádce baví a sledují, jak to v pohádce dopadne. Všichni si společně mohli zazpívat i známé koledy.

Divadélko Mateřského centra Hvězdička v aule Gymnázia Benešov: pohádka Krtek a Vánoce. | Foto: Blanka Škorpová

Na konci pohádky samozřejmě nechybělo focení se zvířátky z pohádky za zvuku koled a rozsvíceného stromečku, na které byla dlouhá fronta. Někdo z dětí se bál a fotil se i s maminkou, někdo utíkal sám a objal Krtečka. Někdo se chtěl vyfotit s nezbednou vránou a někdo zase s usměvavou myškou.

Děti převlečené za lesní zvířátka doprovodily Karkulku na cestě k babičce

Byla to moc hezky vyvedená pohádka s krásnou vánoční atmosférou. Mateřské centrum Hvězdička v Benešově přeje všem krásné a pohodové Vánoce a do nového roku jen to nejlepší, ať se mají všichni rádi jako Krteček s myškou. A v lednu hurá na pohádku O Smolíčkovi.

Pozvánka na pohádku o Smolíčkovi v aule benešovského gymnázia.Zdroj: Mateřské centrum Hvězdička v Benešově

Vánoce, Vánoce přicházejí…Zdroj: Redakce