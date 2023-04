Mateřské centrum Hvězdička zahrálo ve středu 22. března v prostorách auly benešovského gymnázia pohádku „O Budulínkovi“. Kromě dospělých herců vystupovaly na pódiu v hojném počtu i děti z kroužku „Hrajeme si na divadlo“ pod vedením Ivy Sadílkové.

Divadélko Mateřského centra Hvězdička v aule Gymnázia Benešově: pohádka O Budulínkovi. | Foto: Monika Pospíšilová

Děti převlečené za liščata s velkou odvahou vystoupily na jevišti, s nadšením zpívaly a tančily. Patří jim velký obdiv! V pohádce zaznělo i několik známých „svěrákovských“ písniček, a tak mohli zpívat společně s herci malí i velcí diváci.

Budulínek, který slíbil babičce a dědečkovi, že nikomu neotevře, své slovo nedodržel. Kmotra liška ho ani nemusela dlouho přemlouvat. Snědla mu hrášek a pak ho odvezla do své nory k malým liščatům. Ještě že dědeček s babičkou přišli na to, kde mají svého vnoučka hledat. Vzali si s sebou bubínek a housličky, díky kterým liščata i kmotru lišku vylákali ven z nory. Dědeček je pak všechny hnal daleko na druhý konec lesa.

A ponaučení pro Budulínka? Už nikdy nikomu neotevře! No, ale to člověk nikdy neví…Víte, jak to s dětmi chodí…

V dubnu se můžete těšit s Mateřský centrem Hvězdička v Benešově na další pohádku.

Monika Pospíšilová