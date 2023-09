Porodní asistentky z nemocnice uklidnily budoucí rodiče, že se nemusí ničeho bát

/FOTO/ Beseda pro nastávající maminky a tatínky se konala v pondělí 18. září v herně Mateřského centra Hvězdička v Benešově. Porodní asistentky Petra Řezníčková a Jiřina Sekáčová pohovořily o všem, co nastávající rodiče zajímalo a co by měli vědět.

Z besedy pro nastávající maminky a tatínky „Příprava k porodu“ v herně Mateřského centra Hvězdička v Benešově. | Foto: Martina Götzová

O těhotenství, porodu, miminku, kojení. Co vše potřebují do porodnice, jaké doklady a dokumenty, a co nabízí přímo benešovská porodnice. Mateřské centrum Hvězdička mělo dvacáté narozeniny. Oslava byla pohádková Pracovnice gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Rudolfa a Stefanie v Benešově zodpověděly všechny položené otázky a uklidnily budoucí rodiče, že se nemusí ničeho bát.