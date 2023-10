/FOTO/ Další beseda, tentokrát na téma Význam budování vztahové vazby mezi rodiči a dětmi v prvních letech života, se v Mateřském centru Hvězdička uskutečnila ve středu 11. října. Přednášející Helena Šešinová, lektorka a mediátorka, se vedle vztahů mezi rodiči a dětmi zaměřila na vliv výchovy na budoucí sebedůvěru, hodnoty a uplatnění v životě, socioemotivní vývoj dítěte, význam pochvaly a přijetí.

Z besedy lektorky Heleny Šešinové o významu budování vztahové vazby mezi rodiči a dětmi v prvních letech života v Mateřském centru Hvězdička v Benešově. | Foto: Jana Čechová

V rámci diskuse, do které se aktivně zapojily účastnice besedy, se především povídalo o vztazích mezi sourozenci – zejména poté, kdy do rodiny přibude druhé dítě a u staršího to vyvolá výrazné změny chování. Dalším skloňovaným tématem byly vztahy mezi rodiči a mnohdy rozdílný přístup partnerů k výchově dětí a jeho důsledky.

Beseda se konala v rámci projektu Mateřského centra Hvězdička s názvem Jsme tu s vámi a pro vás, který je podpořen z dotačního programu Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky Rodina a Grantového fondu Města Benešova.