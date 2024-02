/FOTO/ Na otázku rozvodů se zaměřila další beseda pro rodiče v Mateřském centru Hvězdička v Benešově. S Hanou Klabíkovou, lektorkou a psycholožkou se specializací na dospívající a dospělé, se zájemci věnovali otázce, jak zvládnout rozvod, aby přitom udrželi zdravou psychiku dětí i dospělých.

Z besedy na téma „Jak zvládnout rozvod? Abychom přitom udrželi zdravou psychiku dětí i nás dospělých“ s psycholožkou Hanou Klabíkovou v Mateřském centru Hvězdička v Benešově. | Foto: Jana Čechová

Jde o citlivé, ale mimořádně aktuální a důležité téma. Máloco totiž způsobí v dětské duši takový zmatek jako rozvod rodičů. Podle statistik se v České republice rozvádí zhruba polovina sezdaných párů a neshody mezi partnery pak velmi často dopadají na děti.

Psycholožka Hana Klabíková mimo jiné mluvila o tom, jak toto náročné období zvládnout, aniž by si z něj děti odnesly trauma, jak jim situaci vysvětlit, jaké problémy přináší rozvod do světa dospělých a jakými emocemi si lidé prochází, a také jak postupovat, když i přes snahu bývalí partneři nejsou schopni se domluvit.

Pozvání na besedu přijala i Veronika Kondrátová, vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Benešově, která zodpověděla otázky vážící se k sociálním a právním aspektům, když rodiče hledají cesty, jak se domluvit o péči o děti poté, co se rozvedou nebo rozejdou.

Pozvánka na únorovou online besedu

Další beseda, kterou Mateřské centrum Hvězdička v Benešově uspořádá tentokrát ve spolupráci s obecně prospěnou společností Posázaví, se uskuteční ve středu 28. února online. Osloví rodiče předškoláků a je na téma školní zralost. Přednášet budou ředitelka Mateřské školy Čtyřlístek v Benešově Lucie Dušková, školní psycholožka Radka Pikorová a ředitelka Základní školy Dukelská v Benešově Hana Procházková. Zaměří se na témata a otázky spojené s nástupem dítěte do první třídy. Konkrétně například na to, co zahrnují pojmy školní zralost a školní připravenost.

Pozvánka na online besedu pro rodiče předškoláků na téma Školní zralost.Zdroj: Mateřské centrum Hvězdička v Benešově

Tyto besedy se konají v rámci projektu Mateřského centra Hvězdička v Benešově s názvem „Jsme tu s vámi a pro vás“, který je podpořen z dotačního programu Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky Rodina a Grantového fondu Města Benešova.