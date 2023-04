/FOTOGALERIE/ V závěrečném pořadu sedmého ročníku Benešovského literárního festivalu, nazvaného „Ach, ta Paříž“ se návštěvníci auly Gymnázia Benešov přenesli ve čtvrtek 13. dubna do francouzského města nad Seinou v době, kdy bohémská čtvrť Montmartre byla centrem zábavy, sídlilo tam mnoho kabaretů, nočních barů a umělců.

Benešovský literární festival: ze závěrečného pořadu s názvem Ach, ta Paříž v aule Gymnázia Benešov. | Foto: Marek Jantač

Prostředí této čtvrti zůstalo provždy nerozlučně spjato s vývojem umění dvacátého století. Jako svůj domov si Montmartre vybrali takoví velikáni světa umění jako Jean Marais, Pablo Picasso, Boris Vian, Hector Berlioz, Jacques Prévert, Toulouse-Lautrec a mnoho dalších.

Začátky literární a umělecké slávy Montmartru spadají do osmdesátých let předminulého století, do doby rozkvětu kabaretu Le Chat Noir a dalších. Vznikla tam celá literární škola, která je charakteristická svou satirou, ironií, výsměchem a černým humorem a nemá žádný respekt k institucím ani osobnostem.

Atmosféru přelomu 19. a 20. století „fin de siecle“ překonávali šansoniéři lehkým cynismem, vtipem a ironií, ale i prohloubeným zájmem o události denního života pařížské ulice, bulvárů i předměstí.

Zasvěcenými průvodci těmito dávnými časy, kdy slavný Montmartre žil hudbou, zpěvem a šansony, byli herec František Kreuzmann spolu s hudebníky klavíristou Zdeňkem Dočekalem a klarinetistou Michalem Kostiukem.

Úvodem večera zazněla slova poděkování všem, kdo se podílejí na organizaci a hladkém průběhu Benešovského literárního festivalu, básník Pavel Hoza přiblížil historii Montmartru a jeho kulturní význam nejen pro Francii, básník a esejista Vladimír Janovic připomněl časovou a historickou souvislost forem lidové kultury ve Francii se situací v České republice.

Návštěvníky posledního pořadu letošního ročníku přivítal herec František Kreuzmann a poděkoval jim za přízeň, které se tento svátek literatury a mluveného slova dlouhodobě těší. Pak se přítomní hosté nechali okouzlit atmosférou Paříže konce 19. století prostřednictvím knihy Smích a písně Montmartu, která vyšla v edici Klub přátel poezie v roce 1982. V ní je obsaženo mnoho próz, aforismů a písní.

Herec František Kreuzmann z nich vybral pro tento pořad řadu ukázek (Ťapka Nini, Lavičky na Promenádě, V Boulogneském lesíku, Absinty, Hadrářská, Opilý Pierot a další), v nichž exceloval nejen jako brilantní a strhující vypravěč s širokým výrazovým rejstříkem a darem přiléhavé charakteristiky postav, ale také i jako zpěvák dobových písní za doprovodu tentokrát zpívajícího klavíristy Zdeňka Dočekala a klarinetisty Michala Kostiuka.

Společnými silami stvořili příjemný, odlehčený večer plný humoru a zábavy, který nám představil tu tvář literatury, která obrací pozornost k běžným událostem života a jejímž cílem je pobavit, rozesmát i bezprostředně a svobodně vyjádřit názory, postoje a cítění lidí.

Josef Kučera