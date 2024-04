Básník a stand-up komik Petr Soukup vyráží na své první sólové turné, které nazval příznačně Eromantik. Jedním z míst, kde vystoupí bude v pondělí 22. dubna od 19 hodin netradiční benešovská vinotéka a kavárna Búda v Jiráskově ulici.

Petr Soukup | Foto: se svolením Petra Soukupa

Jeho čtenáři a posluchači vědí, že se nebude jednat jen o klasický komediální stand-up, nebo autorské četní, ale o kombinaci obou stylů, které budou obohacené historkami ze života a improvizací. Soukup jde se svou tvorbou často za hranu a jakékoli téma kolem lásky, erotiky a vztahů mu není cizí.

To vše je protkané slovními obraty a černým humorem, ke kterému on sám dodává: „Kdybych s tímto programem vystoupil v televizi, nebo v rádiu, nedožil bych se rána. V lepším případě bych dostal doživotí, ale to bych těm vrahům, kteří by se mnou museli sdílet prostor vůbec nepřál.“

Jeho tvorba však dokáže i pohladit na duši a kolikrát dojmout. Podle jeho slov kdykoli píše, používá buď orgán hlavní, nebo pohlavní. Diváci si vyslechnou jeho starší i nové básně, glosy a dojde i na nezveřejněné erotické povídky. Za poslední dva roky totiž vydal dva díly knihy „Erotické příběhy, které se staly“ a vpustil tak mezi veřejnost nejkrásnější zážitky obyčejných Čechů.

Kromě vystupování se zabývá vydávám knih, jejichž je autorem, nebo strůjcem projektu. Napsal deset knih, a právě se dokončuje jedenáctá, která bude pro děti. Společně s Janem Sedláčkem provází populárním podcastem Přirození. Petr Soukup také píše texty pro různé interprety české scény jako jsou Abraxas, Lucie Bílá, Bert and Friends, Calm Season a další. Dále píše scénáře, rozhlasové hry a reklamní slogany.