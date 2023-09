/VIDEO, FOTOGALERIE/ Čtvrtý ročník Festivalu parních lokomotiv uspořádají ve dnech 15. až 17. září v Benešově občanská sdružení Posázavský Pacifik a Prievidzský parostrojní spolok ve spolupráci se společností Steam Story Agency. Patronkou se opět stala velká obdivovatelka železnice Olga Menzelová.

Z festivalu parních lokomotiv v Benešově. | Video: Richard Karban

Na festivalu se představí krásné parní lokomotivy, motorové a elektrické lokomotivy, motorové a historické vozy z České republiky a Slovenska, dále z Maďarska, Německa a Rakouska. Většinu exponátů si bude možné prohlédnout na výstavě v areálu depa v Benešově, nebo se s nimi svézt při jízdách zvláštních vlaků a zažít kouzlo minulých let.

Mezi perly festivalu se zařadí rakouská rychlíková parní lokomotiva 310.23 z roku 1911, kterou bude možné naposledy spatřit v provozu v České republice z důvodu končící provozní způsobilosti kotle, a salonní vozy Františka Ferdinanda d´Este z roku 1909 a T. G. Masaryka z roku 1930.

Pozvánka na čtvrtý ročník Festivalu parních lokomotiv v Benešově.Zdroj: Petr SobekFestival zahájí v pátek 15. září slavnostní jízda protokolárního parního vlaku z pražských Vršovic přes Čerčany do Benešova. V úseku z Prahy do Čerčan vlak povedou dvě parní lokomotivy - česká 354.7152 z roku 1917 a rakouská 310.23 z roku 1911, v úseku z Čerčan do Benešova pak česká parní lokomotiva 434.2186 z roku 1917. Soupravu vytvoří historické dvounápravové vozy z let 1908 – 1937 a salonní vozy Františka Ferdinanda d´Este a T. G. Masaryka. Ve 20 hodin začne v benešovském depu koncert skupiny Bessoni „Country s párou“.

O víkendu 16. a 17. září - v sobotu od 9 do 17 hodin a v neděli od 9 do 16 hodin - se uskuteční výstava lokomotiv a vozů v areálu depa a dojde na jízdy zvláštních vlaků. Malé návštěvníky zajisté potěší kinovůz s dětským oddílem, vozy s modelovými kolejišti či zahradní železnice. Pro příznivce silniční dopravy bude připravena výstava automobilových veteránů. V areálu depa se odprezentují i někteří provozovatelé historických vozidel z tuzemska i zahraničí. Chybět nebudou stánky ani možnost oblíbeného statického noční fotografování parních lokomotiv.

Modelářský svátek v Nesvačilech: diváci odměňovali potleskem snad každou ukázku

Po oba víkendové dny provede návštěvníky festivalu programem známý moderátor a příznivec železnice Václav Žmolík.

V pátek, sobotu a neděli vyjede celkem 30 zvláštních vlaků. Ty budou většinou vedeny parními lokomotivami, některé motorovými lokomotivami a vozy. Příznivci motorových vozů si vychutnají i jízdu rakouským „Modrým bleskem“ do krásných končin v okolí řeky Sázavy. V sobotu zamíří zvláštní vlaky z Benešova do Ledečka, Olbramovic, Prahy, Říčan, Sedlčan, Stránčic a Zruče nad Sázavou, v neděli pak z Benešova do Ledečka, Olbramovic, Prahy, Sedlčan, Stránčic a Tábora.

Závěr natáčení filmu Gump - Jsme dvojka vytvořil rekord v počtu psů ve scéně

Čtvrtý ročník Festivalu parních lokomotiv bude největším mezinárodním setkáním historických železničních vozidel na území České republiky v roce 2023. Festival si postupně získává stále větší oblibu u domácích i zahraničních návštěvníků. V letošním roce navštíví festival i přátelé železnic z Anglie, Německa, Rakouska, Slovenska i dalších zemí Evropy. Vstupenky je možné si zakoupit za zvýhodněnou cenu v předprodeji na www.ticketstream.cz.

organizátoři festivalu