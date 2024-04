Řeka Sázava je opět čistá, dobrovolníci, děkujeme!

Jaroslava Tůmová Čtenář reportér

/FOTOGALERIE/ Dobrovolníci pomáhali od pátku do soboty uklidit břehy 90kilometrového úseku řeky Sázavy mezi Kácovem a Pikovicemi. Do projektu Čistá řeka Sázava se jich od pátku do neděle zapojilo na 700 a sesbírali přes 15 tun odpadků.

Čistá řeka Sázava 2024. | Foto: Jaroslava Tůmová

Další pomáhali uklízet přítoky Sázavy, jiní se ještě na úklid chystají, takže konečná čísla budou ještě vyšší. Navzdory velké vodě, která se regionem prohnala na konci loňského roku, odpadu až tolik nepřibylo. Nejvíc práce měli dobrovolníci na dolním toku těsně před soutokem s Vltavou. „Uklízeli jsme na konci Sázavy a důsledky povodní tu byly vidět. Velká voda sem donesla rozbité lodě, nábytek od chat a chalup… Ale zvládli jsme to. Bonusem bylo krásné počasí, které jsme hodně let nezažili,“ shrnul Martin Moravec, který patří ke skalním dobrovolníkům v úseku mezi Týncem nad Sázavou a Pikovicemi. K rozvoji památek, muzeí a knihoven na Benešovsku pomohou dotační miliony „Kvůli loňské velké vodě jsme se letos potýkali se spoustou malých odpadků – igelitových pytlíků, papírů, různých obalů od potravin i hygienických potřeb, které ulpěly na větvích keřů u vody. Museli jsme je pracně sundávat, mnohé byly vysoko nad našimi hlavami, takže dostat je do lodí nám trvalo déle. Ale komplikovanější to měli i ti, co uklízeli břehy. Čekalo na ně hodně překážek v podobě polámaných nebo popadaných stromů, kterými se museli prodírat. Navíc kvůli brzkému nástupu jara je už vegetace vzrostlá, takže třeba kopřivy místy sahaly až ke kolenům,“ popsala starosta Kácova Soňa Křenová, která pravidelně pomáhá uklízet v úseku mezi Kácovem a Českým Šternberkem. Průběh úklidu si pochvalovala i Bohunka Zemanová, ředitelka Posázaví o.p.s., která projekt realizuje, „Potěšitelné je, že se do úklidu zapojují už i děti dobrovolníků, takže pořadatelskou štafetu od nás bude mít kdo převzít. Navíc přibývají také partneři ze strany firem, které projekt vnímají jako příklad dobré praxe,“ dodala. Lezci a trampové chtějí zachránit lom v Prosečnici. Petici podpořil i Adam Ondra Projekt Čistá řeka Sázava má za sebou 19. ročník. Za tu dobu se do něj zapojilo přes 16 000 dobrovolníků, kteří sesbírali kolem 400 tun odpadků. V posledních letech bylo obecně nepořádku kolem řeky méně, staré skládky se odkrývají jen minimálně a nové už naštěstí nevznikají. Zájemci, kteří se do úklidu tento víkend nestihli zapojit, nemusí zoufat. Pomáhat přírodě mohou celý rok – stačí si třeba na procházku vzít do kapsy pytlík nebo tašku a posbírat do nich odpadky, na které cestou narazí. V prvních letech se řeka Sázava uklízela mezi městem Sázava a obcí Pikovice, v současnosti se čistí pod taktovkou více organizátorů napříč dvěma kraji, Středočeským a Vysočinou. Čistá řeka Sázava byla jedním z prvních projektů svého druhu v České republice, který inspiroval další podobné aktivity. Uklízí se například Berounka, Jizera, Morava, Svratka, Ohře, Vltava, Bečva, Úpa, Kamenice, Labe, Ploučnice, Svitava, Dyje… Uklízejí se už také lesy, okolí silnic, veřejná prostranství v obcích a městech.