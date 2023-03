Triatlonisté připravili veřejné plavecké závody v Benešově. Zájem byl značný

/FOTO/ Bazén v Benešově funguje už několik desítek let, probíhá tam výuka plavání ve školách, vedou se úspěšně plavecké kroužky a organizují školní závody. Ale tradiční plavecký závod určený pro širokou veřejnost tam chyběl. Je to asi i díky absenci klasického plaveckého klubu, který by podobné měření sil pořádal.

Z prvních veřejných plaveckých závodů v Benešově. | Foto: Tomáš Pánek

V tomto směru tam byla lidově řečeno „díra na trhu“. Tak to bylo vnímáno i ze strany triatlonistů, kteří zimní přípravu často věnují rozvoji plavání a s příchodem jara začínají první závody v aquatlonu (plavání - běh). Organizátoři akce Triatlon Konopiště a klub Triatlon Team Astra Konopiště se proto rozhodli zkusit vypsat plavecké závody od kategorie 8 let a dále. Akce nesla název BTL Veřejné plavecké závody. Cíleno bylo právě to, aby si děti z kroužků v Benešově mohly zazávodit také v konkurenci s dalšími dětmi z jiných míst. Zároveň došlo k poměření sil s plavci z jiných klubů, a to jak plaveckých, tak triatlonových. Možnost kromě dětí dostali samozřejmě dorostenci a dospělí. A právě tady se sešla opravdu skvělá konkurence, zejména z řad triatlonistů, kteří přijeli nejen z Benešova, ale z několika dalších oddílů. Zástupce měly kluby z Příbrami, Senohrab, Prahy a k favoritům se zařadili táborští borci, kteří patří i do české reprezentace. V mračské školce začal kurz plavání. Děti se přesvědčily, že s vodou je legrace Vzhledem k prvnímu ročníku se v neděli 26. února u dětských kategorií plavaly pouze rozplavby a určily konečné pořadí. U mužů a žen došlo na finálové plavby, což byl určitě vrchol celého plaveckého dopoledne. Byla to skvělá podívaná a souboj do posledních metrů. U mužů dokonce na 100 m trati se u vítězného Davida Korouse z Triathlon team Tábor zastavily stopky pod jednou minutou v čase 58:8 sek. Vítězná Šárka Neumannová z SKK Spartak Čtyřkoly, jenž začínala v Čochtánku v Benešově a plave také za Olymp Praha, dosáhla na čas 1:09:01 Neztratili se ani zástupci domácího klubu TT Astra Konopiště, nejlepší člen Marek Tupý skončil v kategorii nad 40 let na 4. místě v čase 1:14,2. Že je to závod a akce pro všechny, jen potvrzuje téměř naplněná kapacita prvního ročníku a čísla. Celkově se zúčastnilo 105 plavců – 43 dospělých od dorostenců po muže okolo 55 let a 62 dětí. Atletika pro celou rodinu. Děti i rodiče sdíleli po společném tréninku nadšení Zvláštní cenu a velký potlesk si zasloužila Lenka Šafránková, jenž všem dokázala, že i přes určitý hendikep, lze sportovat. A to je velmi důležité i inspirativní nejen pro další sportovce. Zároveň lze umožnit na akcích sportování i těm, které v životě něco potkalo, což se může stát komukoliv a kdykoliv. Ale život pokračuje dál a sport je stále důležitý z mnoha důvodů. Poděkování patří společnosti BTL Medical Technologies, městu Benešov a MSZ Benešov za podporu akce. Na kompletní výsledky se lze podívat ZDE. Luděk Procházka a organizátoři Triatlon Konopiště