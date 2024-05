/FOTOGALERIE/ Aula benešovského gymnázia praskala ve švech. Na pohádku Mateřského centra Hvězdička přišlo tolik malých diváků s rodiči a prarodiči, že se musel otevřít i prostor na balkoně.

Pohádka pro malé diváky v aule benešovského gymnázia. | Foto: Blanka Škorpová

A jaká pohádka se tentokrát hrála? Bylo nebylo… V zemi, kde žilo plno prasátek žila i Tři prasátka. Ano, byla to pohádka O třech prasátkách, ale v pohádce bylo prasátek daleko více.

A to proto, že si v pohádce zahrály i děti - malí herci z kroužku Hrajeme si na divadlo. Zpívaly písničku, pochodovaly, tleskaly do rytmu tanečku prasečích slečen a dokonce se přidaly do přetahování s vlkem, když se rozhodl zbořit slaměný a dřevěný domeček. Samozřejmě jim nechyběly krásné růžové prasátkovské převleky.

Jejich vystoupení bylo odměněno velkým potleskem celého publika.

Malý diváci se samozřejmě na konci pohádky fotili, hlavně s vlkem, ale i s půvabnými prasečími slečnami. Snad si kromě fotky a krásného zážitku z pohádky odnášeli i ponaučení, že bez práce nejsou koláče nebo že trpělivost růže přináší. No a někteří možná byli i bohatší o zjištění, že mladší sourozenec může být pracovitější, trpělivější a chytřejší, a že ten starší nemusí mít vždy pravdu.