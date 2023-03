/FOTO, VIDEO/ Zvýšit pohybovou gramotnost u dětí i rodičů si dal za cíl projekt s názvem Atletika pro celou rodinu. Správným a pravidelným pohybem totiž lze příznivě působit na kvalitu života, ale také na utužení mezilidských vztahů v rodině, která bude spolu trávit i více času - a to aktivně, sportem.

Ze společného tréninku dětí a rodičů v rámci projektu Atletika pro celou rodinu v Benešově. | Foto: Atletika Benešov

Do projektu se rovněž zapojila Atletika Benešov. První trénink se uskutečnil v únoru v tělocvičně základní školy. Po krátkém úvodu se účastníci pustili do zahřívacích her.

První byla otáčení kloboučků, děti proti dospělým. Ti neměli žádnou šanci v obou hraných kolech. Druhou byla už po rodinných týmech hra na veverky. Každá rodina měla nasbírat co nejvíce oříšků v podobě víček od láhví. Úkol jim ztěžovaly tři kuny v osobě trenérů. Poté následovala zvířecí abeceda a cvičení ve dvojici (rodič - dítě).

Zdroj: Youtube

Prostředí tělocvičny umožnilo zařadit i šplh na tyčích i lanech, zhoupnutí přes propast mezi dvěma švédskými bednami na kruzích, nebo cvičení se švihadly.

Poslední aktivitou se stala hra na rychlost reakce v rámci rodinných týmů, kdy při různých činnostech určených trenéry na tlesknutí museli co nejrychleji sebrat klobouček položený mezi nimi. Závěrem pak už jen následovalo protažení a rozloučení.

Z nadšených výrazů dětí i rodičů měli zástupci Atletiky Benešov radost a všichni se těšili na další trénink, tentokrát již na atletickém stadionu. „Děkujeme, bylo to perfektní, jako vždy," zhodnotila Lenka Marie Prudká. „Dík trénérům za skvělý program tréninku," přidal se Petr Boháč.

Atletika Benešov