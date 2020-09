Běh kolem Paperáku vstoupil do svého 37. ročníku

Čtenář reportér





/FOTOGALERIE/ I 37.ročník Běhu kolem Paperáku pořádala Tělovýchovná jednota Sokol Postupice za podpory obce Postupice. Účast byla hojná, celkem 116 běžců a běžkyň. Běhu se účastnily všechny věkové kategorie od 3 let až po 70 let. Počasí přálo, což bylo pro účastníky skvělou motivací k co nejlepším výkonům.

Z 37. ročníku Běhu kolem Paperáku v Postupicích. | Foto: Petr Bervida