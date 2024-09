Šestý ročník charitativní akce nabídne účastníkům dětské závody, juniorské závody, běh pro ženy na 5 km, individuální běh 10 km pro muže i ženy, štafetu 4 x 2,5 km, firemní štafetu a též štafetu ambasád. Pro ty, kdo běžet nemohou, ale přesto chtějí pomoci, je připraveno virtuální startovné.

Běh dobré vůle zaštítily a osobně se jej zúčastní významné osobnosti českého sportu, ultra maratonec Miloš Škorpil a oštěpařka olympionička Irena Gillarová. Záštitu rovněž poskytl handicapovaný sportovec Heřman Volf, zakladatel společnosti Cesta za snem a nositel Ceny veřejnosti v rámci Ceny Olgy Havlové za rok 2023.

„Loňský pátý ročník vynesl rekordních 658 800 korun, které pomohly 103 rodinám v tísni. Stalo se již nepsanou tradicí, že každoročně část výtěžku obdrží rodiny ohrožené ztrátou bydlení. Naše nadace jim poskytuje podporu v rámci projektu Nejdřív střecha. Pomoc směřuje též rodičům, kteří pečují o děti nebo své blízké se zdravotním znevýhodněním,“ uvedla Monika Granja, ředitelka Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.

Běh dobré vůle pomůže také pětadvacetiletému Jakubovi z Českého Meziříčí s nízkofunkčním autismem a těžkou mentální retardací. Po akutní operaci se Kuba uzavřel do sebe a odmítá chodit kamkoli, kde jsou lidé.

„Kvůli tomu jsme se hodně izolovali, nemáme už kontakt s kamarády, s rodinou se vídáme zřídka,“ popisuje současnou neutěšenou situaci Jakubova maminka.

Ráda by mu pořídila elektrickou tříkolku, s níž by se spolu dostali do přírody a na místa, kam autem jet nemohou. Na podobné Kubu nedávno svezl jeho bratranec. Po dlouhé době se tak objevila činnost, o kterou jeví zájem a která ho dostává z izolace ven mezi lidi.

Nový, větší invalidní vozíček, lehký a upravený na míru, dostane díky Běhu dobré vůle jedenáctiletá Adélka z Ostravy – Krásného Pole, která má diagnostikovanou vzácnou formu svalové dystrofie.

Předchozích pět ročníků běhu, kterých se zúčastnilo přes dva a půl tisíce malých a dospělých závodníků, vyneslo částku 1 943 327 korun. Vybrané finanční prostředky posloužily 229 rodinám, které se ocitly v nepříznivé životní situaci.