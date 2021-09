Závodníci jeli za střídavého počasí v různých divizích a to Lady s Junior Cup, Hobby cup do šestnácti set a Hobby cup nad šestnácti set. A samozřejmě jako hlavní Šotolina Cup. Spousta aut nedojela z technických důvodů nebo chybou jezdce, zasahovaly i složky IZS. Akci pořádal amatérský sportovní tým Šotolina team.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.