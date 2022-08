Naštěstí se oheň u hradeb povedlo rychle uhasit. Zvířátka unaveně seděla na zemi a dívala se na zapadající sluníčko. "Tak si myslím, že už je možná čas vrátit se domů," poznamenal sokolík Pepík. Ježeček Mareček přitakal: "Byl to ale krásný výlet. Jsem rád, že jsem se k Vám přidal." "Jo, jo, všude dobře, ale v sokolovně nejlíp," usmál se šťastně sokolík Pepík.

POHYBOVÉ ÚKOLY

ZKUS CHŮZI NA CHŮDÁCH s opičkou Haničkou

"Ale nepůjdeme ještě rovnou domů, že ne?" starala se opička Hanička. "Já bych chtěla ještě něco vidět.

ÚKOL: Dítě stojí zády k rodiči, chodidly na jeho nártech. Rodič jde a mění směr a rychlost, délku kroku…

BĚŽ KE STROMU jako kobylka Emilka

"Tak víte co? Rychle to proběhněte, ať stihnete, co nejvíc památek a já tu na vás zatím počkám," navrhl sokolík Pepík. "Nezapomeňte se pak pro mě vrátit."

ÚKOL: Vyznačte start (klackem, čárou, rýhou v hlíně . . .) Určete 3 stromy v různé vzdálenosti. Trasa je od startu k 1. stromu, zpět na start, k 2. stromu, zpět na start, k 3. stromu a zpět na start. Menší děti mohou mít vodiče, který běží před nimi. A opět si můžete udělat rodinný závod.

LEZ JAKO BROUK s opičkou Haničkou

Opička Hanička se přidala: "Já už jsem taky unavená, že sotva lezu."

ÚKOL: Dítě leze po čtyřech (ne po kolenou) jako brouček, zatočí se dokola, leh na bok, překulí se na záda a třepe nohama a rukama.

HÁZEJ DO VYZNAČENÉHO PÁSMA jako ježeček Mareček

"Vždyť už to máme domů, co by kamenem dohodil a zbytek došel, " smál se ježeček Mareček.

ÚKOL: Vyznačte si start (klackem, čárou, rýhou v hlíně) a ve vzdálenostech cca 3, 4, 5 a 6 m několik pásem (opět vyznačit klackem, čárou, nebo lahvičkami na pití). Najděte si dostatečné množství šišek. Všichni mohou házet zároveň. Nejprve se každý musí trefit do prvního pásma (ne blíž, ne dál), až se trefí, může házet do vzdálenějšího. Vítězí ten, komu se jako prvnímu povede hodit šiška postupně do každého pásma.

KLIDOVÉ ÚKOLY

VIDÍM NĚCO BAREVNÉHO

ÚKOL: Hra se dá hrát za chůze, nebo za jízdy autem, vlakem . . . Rodič zadá úkol: „Kdo najde něco červeného?“ Střídejte barvy a různé vlastnosti (malého, velkého, tvrdého, starého, …)

TLUMOČNÍK

ÚKOL: Rozdělte se na dvě skupiny, v každé by měl být alespoň jeden dospělý a musí mít alespoň dva členy. První skupina si zavolá k sobě jednoho člena z druhé skupiny a zadá mu vzkaz pro jeho skupinu – například: „Zazpívejte ‚Travička zelená‘.“ Vyslanec se vrací zpět ke své skupině a bez mluvení pouze pantomimou musí skupině přetlumočit vzkaz. Skupina získává bod, pokud se jí povede úkol rozluštit a splnit. Mladší děti nemusí předvádět zadání úkolu, ale třeba jedno slovo – kočičku, žirafu, míč, brusle , . .

